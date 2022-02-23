أسعار الذهب في الأردن الأربعاء 13/2/2022

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 23/2/2022، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، فقد استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، عند 38.6 دينارا، والشراء عند 37.1 دينارا.

كما استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 45.2 دينارا، والشراء عند 42.8 دينارا، أيضا استقر سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 34.5 و31.5 دينارا، على التوالي.

عالميا ارتد المعدن الأصفر في تعاملات صباح اليوم الأربعاء من مستويات 1897.70 دولارا نحو مناطق 1901.26 دولار، ويعود ضيق نطاق التداول إلى سيطرة حالة من الحيرة على المتداولين في الوقت الحالي.