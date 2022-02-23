موعد البدء بالتوقيت الصيفي في الأردن

يدخل قرار الحكومة المتعلق بالتوقيت الصيفي، حيز التنفيذ بدءا من ليلة الخميس/الجمعة الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير الحالي في الأردن.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن بعد أن قرر مجلس الوزراء، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تعديل قراره السابق المتعلق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة، ليصبح اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط/فبراير من كل عام، بدلا من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار/آذار، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وبموجب بلاغ رسمي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.

وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام 2022، ما يقارب 8 أشهر حتى يعود العمل مجددا إلى التوقيت الشتوي، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليل الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ورغم الدعوات المتكررة للحكومة بالعدول عن القرار، إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أكد أنه لا عودة عن قرار تغيير التوقيت.

وكان النائب محمد عقيل الشطناوي، قد تبنى مذكرة نيابية، وجهها لرئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، مطالبا الحكومة بالعدول عن قرار بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وجاء في المذكرة "نرجو من سعادتكم مخاطبة دولة رئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار تقديم العمل بالتوقيت الصيفي بتاريخ 25-02-2022 وإبقائه في موعده المعتاد في نهاية شهر آذار/مارس من كل عام، وذلك لعدم ملائمته لجميع فئات المجتمع وصعوبة تطبيقه سواء من ناحية دوام الموظفين أم من ناحية توفير الطاقة بجميع استخداماتها.