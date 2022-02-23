"الشباب والثقافة" تطلق خطتها الاستراتيجية للشباب 2022-2024

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأربعاء 23/2/2022، خطتها الاستراتيجية للشباب في إطار خطة العمل الحكومي للفترة 2022-2024، والتي تسعى من خلالها إلى توفير إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في المؤسسات العاملة من أجل الشباب، بما يضمن دعم صمود الشباب الفلسطيني وتنمية قدراته والارتقاء به نحو تحقيق آماله وطموحاته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة أحمد محيسن، مع رؤساء وأعضاء المراكز الشبابية العاملة في قطاع غزة، بحضور مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي.

وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن الخطة الاستراتيجية تأتي انطلاقًا من دور الهيئة كمؤسسة حكومية مشرفة وراعية للقطاع الشبابي، وإيماًنا منها بأهمية تكامل الجهود بين القطاعات التنموية ذات العلاقة بخدمة الشباب للتعاون من أجل النهوض بواقع الشباب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال: "عملت الهيئة لشهور طويلة وبالتعاون مع خبراء ومختصين على بناء خطة استراتيجية ذات أهداف واقعية، وضعت فيها خارطة أهداف وبرامج تسهم في دعم صمود الشباب وتنميته، والتأسيس لغد شبابي تنموي ومؤثر وفاعل".

وأضاف: "تمثل الخطة خلاصة نتائج عملية التخطيط الاستراتيجي التي توافَقَ عليها أصحاب العلاقة في عدة جلسات ومشاورات لصياغتها، والتي تم التوصل لها وفق المنهجيات والأسس العلمية والممارسات المعتبرة في التخطيط وبناء الرؤى المستقبلية، حيث تضمنت تحليل واقع الشباب ودراسته، والبيئة الداخلية والخارجية، وفهم تطلعات أصحاب المصلحة والمستفيدين واحتياجاتهم، وتحليل العديد من الدراسات والتجارب ذات العلاقة والاستفادة منها، وعقد اللقاءات البؤرية وورش العمل المركّزة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبراء والممارسين المتخصصين في مجال العمل الشبابي من مختلف القطاعات".

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت في إعداد استراتيجيتها للقطاع الشبابي على ثلاثة منطلقات؛ تمثلت في: أنّ ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت، شعبٌ طموحٌ يقاتل من أجل الحرية، وتحرير وطنه، معظمُه من الشباب، والتركيز على الشباب وقضاياهم التنموية، وتعزيز التنمية المجتمعية وإعطاء دور للشباب فيها، لافتًا إلى أن الخطة تتسق مع أولويات العمل الحكومي وأهداف خطة التنمية التي تسعى الحكومة من خلالها لتعزيز التنمية المجتمعية والاستثمار في الشباب.

وثمَّن محيسن الجهود التي تبذلها المراكز الشبابية في محافظات قطاع غزة والخدمات التي تقدمها، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تهيئة البيئة المناسبة لتطوير عمل المراكز الشبابية والمساهمة في الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها والتي تعود بالفائدة على شرائح المجتمع الفلسطيني كافة.

من جانبه تحدث العقيلي حول أبرز ملامح خطة العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج المعتمدة في الخطة من خلال المراكز الشبابية بإشراف وتمويل الهيئة، مستعرضًا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الشهر الماضي والتي كان آخرها اعتماد عضوية فلسطين في الملتقى العربي للعمل التطوعي في قطر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي للاستفادة من مرافق ومنشآت البلديات لتنفيذ برامج وأنشطة تساهم في الارتقاء بالعمل الشبابي والثقافي.

وأشار العقيلي إلى أن الهيئة ستعلن خلال الأيام القادمة عن جائزتها السنوية لأفضل مركز شبابي على مستوى قطاع غزة، بهدف تشجيع المراكز على استنهاض جهودها والتنافس الشريف فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الإعلان عن تمويل تنفيذ المبادرات المجتمعية الشبابية.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار، وأكد رؤساء المراكز على استعدادهم للعمل والتعاون مع الهيئة لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني كافة وشريحة الشباب على وجه الخصوص.