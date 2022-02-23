نقابات العمال تطالب البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود

طالب ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و"البسطات الصغيرة" وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام.

وقال العمصي في بيان له: "إن الأوضاع الصعبة المفروضة على القطاع وارتفاع نسبة البطالة، تدفع بآلاف الشباب والمتعطلين عن العمل وأرباب الأسر للبيع على بسطات لتوفير لقمة العيش للمواطن المحاصر الذي يعاني داخل قطاع غزة، وهذا أهم من المظهر الحضاري الذي تتحدث عنه البلديات".

وتساءل "أليس من الحضارة مساعدة المحتاجين في الحصول على لقمة العيش؟".

وشدد على ضرورة تنظيم البلديات آلية تناسب أوضاع أصحاب الدخل المحدود في أي إجراء تقوم به بحيث لا يكون الأمر على حساب حياة هذه الفئة الهشة، والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة في ظل استمرار الحصار وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل لربع مليون عامل وزيادة نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 55%

ودعا وزارة الحكم المحلي والمجلس التشريعي لمراقبة الخروقات الفردية في التعامل مع أصحاب البسطات والعمل على إنهائها وعدم تكرارها، ومنع الاعتداء على أي عامل أو صاحب بسطة.