تفاصيل صادمة: كلب بوليسي يهاجم شقيقتين كفيفتين في طوباس

أصيبت المواطنة الكفيفة دعاء نمر توفيق عبد الرازق 46 عاماً ، من مدينة طوباس بالضفة المحتلة، بخدوش وتورم في يدها إثر تعرضها وشقيقتها لاعتداء من كلب بوليسي خلال اقتحام الاحتلال لمنزل عائلتها وعدم مراعاة كونها وشقيقتها كفيفتين .

المربية الكفيفة مها نمر 40 عاماً، والتي تعيش في منزل بمدينة طوباس مع والدتها المسنة والمريضة وشقيقتها الكفيفة، أفادت لـ"لقدس"، أن شقيقتها شعرت حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم ، بحركة في محيط منزلها ، وعندما غادرت سريرها لمعرفة ما يحدث، حيث ساورها اعتقاد أن أحد ما يطرق الباب.

وتضيف:"باب منزلنا مغلق من الداخل، ورغم ذلك ، فوجئت أختي بشيء يمسك بها ويسحبها على الأرض بقوة بعدما تمكن من السيطرة عليها ، ولشدة خوفها بدأت تستغيث بنا وتصرخ الحقوني هناك جن ...جن ".

وتروي مها، أن شقيقتها لم تتمكن من رؤية الشيء الذي سحبها ، واستمرت بالصراخ وهو يجرها على أرض المنزل حتى أحضرها لغرفتها ، وتقول " هاجمني ودفعني للخلف حتى وقعت على السرير وعندما وضعت يدي عليه اكتشفت أنه كلب ، ثم عاد لسحب دعاء مرة أخرى للغرفة الخارجية وبقيت محتجزة مع والدتي التي تمكنت من مشاهدته وتأكدت أنه كلب بوليسي".

وتابعت:" بقينا في حالة رعب وقلق حتى حضر الجنود لمنزلنا ولم يهتموا لما حصل معنا ، وقاموا بالتحقيق معنا بدعوى البحث عن مطلوبين وبعد ساعة غادروا المنزل".

وذكرت مها: أن العائلة تعيش صدمة كبيرة مما تعرضت له ومغادرة الجنود للمنزل دون علاجهم أو الاعتذار عما ارتكبوه من جريمة وصفتها بالبشعة .