وزارة النقل والمواصلات تنظم لقاءً تفاعلياً مع سائقي الأجرة

نظمت وزارة النقل والمواصلات لقاء تفاعلي مع سائقي الأجرة في محافظة رفح بالتعاون مع شرطة المرور ونقابة سائقي الأجرة بحضور أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام والعقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور، المقدم وائل الهمص مدير شرطة مرور رفح م. رزق خلف نقيب سائقي الأجر وذلك اليوم للاستماع للسائقين وإيجاد حلول مناسبة لهم.

أكد الزيان على أهمية سائقي الأجرة في منظومة الاقتصاد الفلسطيني وهم شريحة كبيرة وواجهة المجتمع لذا يجب على سائقي الأجرة الالتزام في الشكل والتعامل الطيب مع المواطنين.

وأوضح الزيان أن الوزارة تقدر الوضع الاقتصادي الذي يمر بها قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يجب ان نتكاتف من أجل كسره وأن نكون يد واحدة في مواجه الاحتلال من تحقيق أهدافه.

وتابع الزيان بالقول إن وزارته بالتعاون مع شرطة المرور ونقابة سائقي الأجرة نعمل بكل جهد من أجل توفير التسهيلات كان أخرها حملة التخفيضات التي استفادة منها عدد كبير من أبناء شعبنا التي تعتبر الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الزيان على سائقي الأجرة واجبات كما لهم حقوق من حيث التنظيم والالتزام بالقانون والمحافظة على الحالة المرورية من أجل مجتمع آمن مرورياً ولتحقيق المصلحة العامة، وسوف يتم تميز مركبات الأجرة بلاصق في سبيل تنظيم عمل النقل العام.

ومن جانبه قال أبو جياب أن شرطة المرور سوف تقوم بتنظيم الحالة المرورية بعد انتهاء حملة التخفيضات لخدمة أبناء شعبنا، وشدد على السائقين الالتزام بالمواقف العمومية والأنظمة والقوانين ووعد بأن الشرطة سوف تتابع الميدان وسوف يتم المشاركة مع نقابة سائقي الأجرة للحد من حوادث السير.

ونوه خلف إلى أن النقابة هي جسم يحتضن جميع سائقي الأجرة ويسعى للمطالبة بحقوقهم وتلبية احتياجاتهم.

وشكر السائقين وزارة النقل والمواصلات على حملة التخفيضات التي اعانة سائقي الأجرة مطالبين بتجديد