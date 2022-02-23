أسعار الغذاء في لبنان ارتفع بنسبة 1000%

أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان يشهد حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "أسعار المواد الغذائية في لبنان قد ارتفع بنسبة 1000%"

وتابع: "أصبحت المواد الغذائية الأساسية الآن بعيدة المنال بالنسبة لمعظم العائلات في البلاد".

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، وتشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.

كما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف.

ووفقا للبنك الدولي، فإن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.