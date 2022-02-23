غداًُ موعد الإفراج عن المعتقلين هشام أبو هواش ومقداد القواسمة

من المقرّر أن تفرج قوات الاحتلال "الإسرائيلي" يوم غدٍ الخميس 24/2/2022، عن المعتقلين هشام أبو هواش ومقداد القواسمة.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقل أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، كان قد خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(141) يوماً، و وهو أسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

والمعتقل القواسمة (24 عامًا) من الخليل، خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(113) يوماً، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري.

ومن المتوقع الإفراج عنهم من سجن "النقب الصحراوي".

يذكر أنّه وفي سياق مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لليوم 54 على التوالي.