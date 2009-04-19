رام الله: وزارة الصحة تعلن عن مواعيد المقابلات للوظائف والمتنافسون عليها 1400

فلسطين اليوم : رام الله

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن مواعيد المقابلات والامتحانات التحريرية، للذين كانوا قد تقدموا بطلبات توظيف لديها مؤخرا، وذلك بناء على احتياجاتها من التخصصات التي كانت قد طلبتها من خلال الإعلانات عبر كافة وسائل الأعلام.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، صالح ثوابته 'إن عدد المتقدمين للتنافس على الوظائف تجاوز 1400 متنافسا ومتنافسة، موزعين على كافة محافظات الوطن، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد للحصول على الوظيفة هو المعدل العام للمتقدم ونتيجة الامتحان كل في تخصصه.

وأوضح أن كافة الامتحانات والمقابلات تجري بكل شفافية، وأنه تم تعيين لجان لكل تخصص تضم خيرة كفاءات وزارة الصحة، ومندوبا من ديوان الموظفين، وآخر من الرقابة الداخلية في كل لجنة مقابلات.

وأضاف أن وزارة الصحة كانت ومنذ العام الماضي قد اتخذت قرارا بناء على توجيهات مباشرة من وزيرها د. فتحي أبو مغلي، بنشر كافة نتائج المقابلات والعلامة التي حصل عليها كل متقدم على صفحة الانترنت الخاصة بوزارة الصحة، بحيث أصبح التلاعب بالتعيينات من المستحيلات.

وحددت الوزارة مواعيد المقابلات لأطباء الاختصاص من محافظات القدس ورام الله وأريحا وبيت لحم والخليل، يوم الأحد 10/5 القادم، في قاعة مختبر الصحة المركزي خلف مستشفى الشيخ زايد بمحافظة رام الله، في حين تكون لمحافظات نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس، يوم الاثنين 11/5 في قاعة مختبر الصحة المركزي في العنوان ذاته.

وأشارت إلى أن امتحانات الطب العام، سوف تعقد لمحافظات القدس ورام الله وأريحا وبيت لحم، يوم الأحد 26 نيسان الجاري، ولمحافظات الخليل ونابلس وجنين يوم الاثنين 27 من ذات الشهر، ولمحافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس يوم الثلاثاء 28 نيسان الجاري، مشيرة إلى أن مكان عقد الامتحان لكافة المحافظات من تخصص الطب العام، سيكون في مختبرات الصحة المركزية في محافظة رام الله خلف مستشفى الشيخ زايد.

وأضافت، أن امتحان البكالوريوس للتمريض من كافة المحافظات سيكون يوم الأربعاء 29 نيسان الحالي من الساعة 9:30 – 11 في قاعة مختبر الصحة المركزي برام الله، ولبكالوريوس القبالة ودبلوم القبالة من كافة المحافظات في نفس اليوم والوقت والمكان.

ولفتت إلى امتحان دبلوم التمريض، سيتم تحديد مكانه ومواعيد انعقاده لاحقا.

وأعلنت الوزارة، أن المقابلات لتخصص فني الأشعة والتخدير، ستكون لكافة المحافظات يوم الثلاثاء 21 نيسان الجاري في مختبر الصحة المركزي برام الله، وأن امتحان تخصص مبرمج سيتم لكافة المحافظات يوم الخميس 30 من ذات الشهر في قاعة مختبر الصحة المركزي برام الله، وكذلك تكون المقابلات لتخصص أمين مكتبه لكافة المحافظات في قاعة مكاتب وزارة الصحة في رام الله في نفس هذا اليوم.

وبخصوص وظيفة محاسب أعلنت الوزارة أن الامتحانات والمقابلات لمحافظات نابلس وقلقيلية وطوباس وجنين وطولكرم وسلفيت ستكون يوم الأحد 3/5 القادم، في قاعة مختبر الصحة المركزي برام الله، ولمحافظات القدس وأريحا ورام الله وبيت لحم، يوم الثلاثاء الموافق 5/5 في قاعة مختبر الصحة المركزي برام الله.

وأضافت أن الامتحان لوظيفة مهندس كهرباء لكافة المحافظات، سيكون يوم الثلاثاء 5 أيار القادم، في قاعة مكاتب وزارة الصحة برام الله ( المجلس التشريعي سابقا ).

وطالبت الوزارة، المتقدمين للامتحان، ضرورة اصطحاب الهوية الشخصية، ووصل تقديم طلب التوظيف لهذا العام فقط، مشيرة إلى انه لن يسمح التقدم للامتحان إلا لمن قدم طلبا هذا العام، ويحمل وصلا يشير الى ذلك.

ودعت المتقدمين، إلى الحضور قبل موعد عقد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا بنصف ساعة على الأقل، مشيرة إلى أن نتائج المقابلات والامتحانات لا تعني بالضرورة التزام الوزارة بالتعيين لكافة المتقدمين.