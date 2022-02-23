عقب اعتداءين الأسبوع الماضي .. وزيرة الصحة تؤكد على حُرمة المستشفيات

أكدت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة حرمة المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، داعية جمهور المواطنين للمحافظة عليها وأن لا تكون مسرحاً لأي خلافات سواء كانت عائلية أو غيرها.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن حرمة هذه المراكز والمستشفيات من حُرمة وزارة الصحة والمرضى ومرافقيهم، وأن أي اعتداء على هذه المؤسسات أو من بداخلها تحت أي ذريعة هو انتهاك صارخ لحرمتها وللقانون ولأعراف وتقاليد شعبنا.

جاء ذلك إثر اعتداءين على الكوادر الطبية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة خلافات عائلية مؤسفة، داعية إلى تحكيم العقل والقانون، وعدم تطبيق القانون باليد، وتحييد المستشفيات والمراكز الطبية والصحية عن أية خلافات مهما كانت.