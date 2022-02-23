أبو مذكور لـ"فلسطين اليوم": الإعلان ظهر اليوم عن تسعيرة العمرة عقب اجتماع مع الأوقاف

أكد عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، أن الإعلان رسمياً عن أسعار العمرة المقرر تسييرها من قطاع غزة للمملكة السعودية بعد احتساب تكلفة المواصلات والمصاريف، سيتم ظهر اليوم الثلاثاء 23/2/2022، عقب اجتماع مع وزارة الأوقاف .

وأوضح أبو مذكور خلال تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اليوم سيُعقد اجتماع مع وزارة الأوقاف سيتم عقبها الإعلان عن تسعيرة العمرة، وما هو مطلوب من المعتمر، حيث سيجري الاجتماع بعد صلاة الظهر، متوقعاً أن يكون الإعلان في الساعة الثانية ظهراً.

وفي وقت سابق، توقع أبو مذكور مغادرة أولى الرحلات في غضون أسبوعين، و سيتم السفر عبر معبر رفح بواقع 300 معتمر يومياً، دون التأثير على حركة المسافرين العاديين.

وبين أبو مذكور أن هناك مقترح لهبوط المعتمرين في المدينة المنورة، نظراً لوجود فنادق مخصصة للمعتمرين أقل تكلفة، ثم يتم التوجه إلى مكة لأداء العمرة و إقامة 8 أيام ثم العودة للمدينة المنورة حيث سيتم الإقامة هناك ليلتين حسب البرنامج المتفق مع الشركة و من ثم إلى المطار.

وينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة تحديداً سعر تكاليف العمرة، التي ارتفعت قيمتها منذ عامين، بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات، حيث يتم السفر عبر مصر للسعودية.