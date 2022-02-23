كورونا غزة: 6 وفيات وتسجيل" 789 "إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 23/2/2022 ، عن تسجيل 6 حالات وفاة ، وتسجيل ( 789) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، اجراء 2416 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

بينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 154 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.

واوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 243827 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 22425 حالة ، اجمالي المتعافين 219508 حالة ، اجمالي الوفيات 1894 وفاة

وبشان التطعيمات ، اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 639743 شخص.