كورونا غزة: 6 وفيات وتسجيل" 789 "إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:56 ص
23 فبراير 2022
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 23/2/2022 ، عن تسجيل 6 حالات وفاة  ، وتسجيل ( 789) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، اجراء 2416 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

بينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  154 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.

واوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين  243827 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 22425 حالة   ، اجمالي المتعافين 219508 حالة   ، اجمالي الوفيات  1894 وفاة

وبشان  التطعيمات  ، اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 639743 شخص.

#قوات الاحتلال #كورونا غزة

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