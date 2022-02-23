هل ستصرف رواتب كاملة لمعلمي السلطة في غزة ورام الله؟

طالب الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اليوم الأربعاء 23/2/2022، بصرف رواتب كاملة لمعلمي السلطة في غزة ورام الله.

وأكد الاتحاد، أنه توصل لعدة قرارات وملفات أبرزها توحيد كادر وزارة التربية والتعليم وتحقيق المساواة المبنية على المؤهل العلمي لكل العاملين في وزارة التربية والتعليم إداريين ومعلمين والذي عانى منه المعلمون منذ أكثر من ستة عشرة عاماً وذلك من خلال الاتفاق الأخيرة الذي أقره مجلس الوزراء برام الله بهذه المساواة في علاوة طبيعة العمل.

وأشار إلى توقيع مسودة مهنة التعليم مع وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام وهي على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها الأمر الذي سينعكس مالياً وإدارياً على المعلمين والمشرفين.

وبين الاتحاد أنه توصل لتنفيذ اتفاق خاص بإضافة 300 شيكل علاوة إضافية لمدراء المدارس والتي تم تنفيذها ضمن راتب شهر 2 والذي سيصرف بداية شهر 3 القادم.

كما توصل لإنهاء ملف درجات عقود 2016، وهي في وزارة المالية لتنفيذها.

كما تم إنهاء كامل الدفعة البالغة 120 معلم ومعلمة من تعيينات 2006-2007-2008، في المحافظات الجنوبية حيث تم تعيينهم ودفع مستحقاتهم.

وتم إعادة العلاوة لمعلمي المعاهد الأزهرية ومساواتهم بالمعلمين في المدارس الحكومية، وإصدار

165 رقم وظيفي للمعلمين في المحافظات الجنوبية.



