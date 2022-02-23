ملحم: وقف رفع الكهرباء مؤقتاً والتعرفة لم تطبق بعد

أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، أمس، أن تعرفة الكهرباء الجديدة لم تحدد بعد، انتظاراً للتطورات التي يمكن أن تشهدها السوق الإسرائيلية على هذا الصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، بيد أنه أكد أن أي زيادة مقبلة، ستكون أقل من تلك المعتمدة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وعزا رفع تسعيرة الكهرباء الذي قامت به بعض شركات التوزيع مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتم تجميده، إلى الإجراء الإسرائيلي برفع التعرفة الكهربائية، ما يفترض تلقائياً أن ينعكس على الأسعار المقدمة من قبل شركات التوزيع.

واستدرك، نظراً لحساسية الأوضاع الاقتصادية وحال البلد، حدث ارتفاع للعديد من السلع في السوق، بالتالي ارتأينا وقف رفع تسعيرة الكهرباء، رغم قيامنا بإجراء مراجعة، ووجود قرار جاهز لدينا بالتنسيب والتوصية لمجلس الوزراء بالزيادة؛ لكن ليس بنسبة 10.7% (المقرة في إسرائيل)، بل بنسبة أقل، بيد أننا ارتأينا تأجيل هذا الموضوع، لبحث سبل أخرى لدعم قطاع الكهرباء، فعوضا عن أن تنعكس الزيادة على المواطن بشكل كامل، أخذنا بالبحث عن مصادر أخرى، قد تدعم هذه الزيادة.

ومضى قائلا، حتى هذه اللحظة لم يصدر عن سلطة الطاقة القرار النهائي لمجلس الوزراء، وتم التعميم على كافة شركات التوزيع بوقف الرفع، لذا ارتفعت التسعيرة لعدة أيام، قبل أن نقوم بالتأكد من عدم رفع شركات التوزيع لأسعار الكهرباء.

وبين أن الوضع الحالي يشكل خسارة بالنسبة لشركات التوزيع، لأن ثمن الشراء من الجانب الإسرائيلي يختلف عن ثمن البيع للمواطن، مضيفا، "هامش الزيادة الذي حدث، بات يشكل عبئا على شركات التوزيع، لكننا حتى، الآن، نرفض مبدأ رفع التسعيرة، لحين رؤية ما يمكننا عمله لتجنب أي ارتفاعات على أسعار الكهرباء".

وأشار إلى وجود معلومات غير مؤكدة حول نية الجانب الإسرائيلي، خفض الكثير من الضرائب بدءا من الشهر المقبل، ما قد يؤثر إيجابا على أسعار الكهرباء، "لذا نحن ننتظر قرار المنظم الإسرائيلي بالنسبة لتعرفة الكهرباء".

وبين أن الطاقة المتجددة ليست بديلا عن نظيرتها التقليدية بل مساعدة لها، متوقعا أن يتم النجاح بجعل 20% من الطاقة في فلسطين، من الطاقة المتجددة في غضون عدة أعوام.

وأوضح أنه بناء على الوضع الحالي، والتسارع في عملية الاعتماد على الطاقة الشمسية، سيتم التمكن من الوصول إلى توفير 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية حتى العام 2026-2027.

وقال، نحن حاليا في طور مراجعة لكافة أنظمة الطاقة المتجددة، (...) فقد وضعنا هذه الأنظمة العام 2011 -2012، والآن، لم تعد مناسبة، لذا نريد تغييرها بما يناسب ويوازي بين مصالح كافة الشركاء، لذا بعد إنهاء المراجعة، ستكون هناك قريبا توصية لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

وأشار إلى النجاح في خفض حجم الاعتمادية على الجانب الإسرائيلي في مجال الطاقة، مضيفا، "عندما أنشئت سلطة الطاقة لدى قيام السلطة الوطنية، كنا نعتمد على الجانب الإسرائيلي بنسبة 100% في مجال الكهرباء، وخلال الـ 25 سنة الماضية نأخذ حاليا من مصادرنا نحو 13-14% من الكهرباء، وهذا لم يكن سهلا".

وذكر أنه منذ أيام تم توقيع اتفاقية لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة بطاقة 250 ميغاواط في المرحلة الأولى، ستصل إلى 450 ميغاواط في المرحلة الثانية، ما سيشكل 40% من الطاقة المستهلكة في فلسطين، بمعنى أن نسبة الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في مجال الطاقة ستصل إلى 47%.

وقال: خلال شهر أيار المقبل، سيتم بناء محطة تحويل لدينا، ستزيد الطاقة الموردة من الأردن إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى، بينما ستصل إلى أكثر من 160 ميغاواط في المرحلة الثانية، مع قابلية استيراد 800 ميغاواط.