بالصور غزة: موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد وشروط قبولهم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 ص
23 فبراير 2022
طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية يعودون لمدارسهم (13).jpeg
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، عن موعد تسجيل الطلبة في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي 2022/2023، وشروط قبولهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن التسجيل للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة، سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء في الأول من شهر آذار/ مارس 2022، وينتهي حتى مساء يوم الخميس 31 من نفس الشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن أولياء الأمور، يتحملون المسؤولية الكاملة في حال عدم تسجيل أبنائهم في الفترة المحددة، علماً بأن الوزارة لن تفتح أي شعبة إضافية لهذا الصف بعد التاريخ المحدد أعلاه.التسجيل للصف الأول.jpg

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