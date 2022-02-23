الأردن تنصح بعدم دراسة الطب لـ10 سنوات مقبلة لهذا السبب..!

نصحت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الأردن الطلبة بعدم دراسة الطب حالياً لمدة عشر سنوات مقبلة.

وقال الوزير الدكتور وجيه عويس: "أنه تم قبول 5 آلاف طالب في كليات الطب الستة خلال العام الحالي".

وأضاف في تصريحات لتلفزيون المملكة : "هناك 19 ألف طالب طب على مقاعد الدراسة حالياً في الأردن، فيما يبلغ المجموع الكلي لطلبة الطب داخل وخارج الأردن 38 ألف طالب على مقاعد الدراسة".

وتابع عويس : "ننصح الطلبة وأهاليهم بعدم دراسة تخصص الطب حاليا لمدة 10 سنوات مقبلة، ونفكر حالياً بتغيير سياسات القبول وخصوصاً في الطب والصيدلة والهندسة والحقوق".