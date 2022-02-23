سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 ص
23 فبراير 2022
سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23/2/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات مع استقرار سعر الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.94 شيكل $61.03

سعر الذهب عيار 22   180.53 شيكل $55.94

اسعار الذهب عيار 21 172.32 شيكل $53.40

اسعار الذهب عيار 18 147.70 شيكل $45.77

سعر الذهب عيار 14   114.88 شيكل $35.60

سعر الذهب عيار 12   98.47 شيكل  $30.51

اسعار أوقية الذهب      6,125 شيكل  $1,898

اسعار جنيه الذهب      1,379 شيكل  $427.21

اسعار كيلو الذهب      196,936 شيكل       $61,029

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 فبراير      197.29       172.63       147.97       115.09       98.64

21 فبراير      196.88       172.27       147.66       114.85       98.44

20 فبراير      195.63       171.18       146.73       114.12       97.82

19 فبراير      195.64       171.19       146.73       114.12       97.82

18 فبراير      195.43       171.01       146.58       114.00       97.72

17 فبراير      196.18       171.66       147.14       114.44       98.09

16 فبراير      192.20       168.18       144.15       112.12       96.10

15 فبراير      191.95       167.96       143.96       111.97       95.97

14 فبراير      196.40       171.86       147.30       114.57       98.20

13 فبراير      193.53       169.34       145.15       112.89       96.76

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