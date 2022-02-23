يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23/2/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات مع استقرار سعر الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.94 شيكل $61.03

سعر الذهب عيار 22 180.53 شيكل $55.94

اسعار الذهب عيار 21 172.32 شيكل $53.40

اسعار الذهب عيار 18 147.70 شيكل $45.77

سعر الذهب عيار 14 114.88 شيكل $35.60

سعر الذهب عيار 12 98.47 شيكل $30.51

اسعار أوقية الذهب 6,125 شيكل $1,898

اسعار جنيه الذهب 1,379 شيكل $427.21

اسعار كيلو الذهب 196,936 شيكل $61,029

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82

19 فبراير 195.64 171.19 146.73 114.12 97.82

18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72

17 فبراير 196.18 171.66 147.14 114.44 98.09

16 فبراير 192.20 168.18 144.15 112.12 96.10

15 فبراير 191.95 167.96 143.96 111.97 95.97

14 فبراير 196.40 171.86 147.30 114.57 98.20

13 فبراير 193.53 169.34 145.15 112.89 96.76