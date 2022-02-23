الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ويتوغل في خانيونس جنوب قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 23/2/2022، بالنار الصيادين والأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار، صوب الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام، شرقي بلدة خزاعة شرقي المحافظة؛ ما أجبر المزارعين على الانسحاب، كما لاحقوا مراكب الصيادين وأطلقوا النار عليها في بحر جنوب القطاع.

وجاء إطلاق النار نحو الأراضي الزراعية بالتزامن مع توغل محدود لـ 8 آليات عسكرية تابعة للاحتلال في أراضي المواطنين شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خانيونس.

يذكر أن المناطق الحدودية والساحلية تتعرض لاعتداءات إسرائيلية بشكل شبه يومي.