محدث بالفيديو والصور لليوم الثالث على التوالي: اغلاق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

تواصل قوات الاحتلال اليوم الاربعاء 23/2/2022 لليوم الثالث على التوالي اغلاق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وتعرقل وصول الطلبة الى مدارسهم.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال انتشرت على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية وعرقلت وصول الطلبة الى مدارسهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك بذريعة تأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدرسة اللبن – الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، منذ شهور وتحاول منعهم من الوصول الى المدرسة، وتعرض بعضهم للاعتداء والاعتقال، فيما جرى اغلاق المدرسة أكثر من مرة.











ويعاني أهل اللبن الشرقية، من اعتداءات شبه يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، أبرزها الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، مما يعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم.