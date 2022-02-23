بالأسماء ..مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 23/2/2022، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

1. الشيخ عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس

2. خالد حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس

3. المحرر علي لولح من بلدة عورتا جنوب نابلس

4. المحرر الناشط إسلام أبو عون من بلدة جبع جنوب جنين

5. المحرر محسن شريم من قلقيلية

6. المحرر يحيى علوي من بلدة دير جرير شرق رام الله

7. أرقم مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت

8. صادق ريان من قراوة بني حسان

9. الناشط حسان العربي- قراوة بني حسان

١٠. حسني فواز مرعي- قراوة بني حسان

١١. بلال علي عاصي- قراوة بني حسان