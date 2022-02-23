الطقس: أجواء دافئة ومنخفض جوي الجمعة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا نهارا فوق المناطق الجبلية، ودافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مغبرا أحيانا وباردا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وبعد غد الجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها الى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا .

وتوقعت الدائرة استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم السبت المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين خلال المنخفض الجوي من خط تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية.