مزهر يدعو لوضع برنامج رسمي ودبلوماسي لمساندة الأسرى

دعا عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، اليوم الثلاثاء 22/2/2022، لوضع برنامج على الصعيد الرسمي والدبلوماسي والجماهيري لدعم ومساندة الأسرى في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد مزهر في تصريح إذاعي، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تتمادى في انتهاكاتها بحق الأسرى وتعمد الإهمال الطبي.

وبين أن الأسرى يتعرضون لإجراءات عقابية غير مسبوقة وذلك يعود للجنة "أردان" واليوم نرى توصياتها وخطواتها تطبق ضد الأسرى.

وأوضح مزهر، أن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لديها برنامج داعم ومساند للأسرى يتم تنفيذ فعالياته بالتزامن بين غزة والضفة والقدس والشتات.