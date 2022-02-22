رئيس نقابة مربي الدواجن يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل اتفاقهم مع الدعاليس

كشف رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، مساء اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم برئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعاليس، انتهى باتفاق على تغطية السوق بالدجاج اللاحم في شهر رمضان المبارك، بسعر يكون في متناول الجميع.

وأوضح الحلو في تصريح خص به "وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مربي الدجاج سيغطون السوق المحلي بالدجاج اللاحم بدءاً من الأسبوع المقبل استعداداً لاستقبال شهر مضان المبارك، قائلاً: "خلال الاجتماع أخذنا على عاتقنا عهداً بألا تشهد الأسواق عجزاً بالدجاج اللاحم".

وأشار الحلو، إلى أنهم لن يسمحوا لأي تاجر باحتكار منتج الدجاج ورفع الأسعار، مشدداً على أنهم سيتعاونون مع الجهات المختصة في الحكومة لردع كل المحتكرين ومخالفي القرارات، لمنع أي استغلال منهم.

وأكد الحلو، أن رئيس متابعة العمل الحكومي أخذ على عاتقه بحل كل الإشكاليات التي تواجه مربي الدجاج، وبذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة في القطاع.

وأشار الحلو إلى أنه سيجتمع غداً الأربعاء مع وكيل وزارة الزراعة في غزة أيمن اليازوري، برفقة رئيس الجمعية الزراعية للفقاسات توفيق بكرون، لمناقشة كل ما يتعلق بأسعار الدجاج وكمية استيراد البيض المخصب، لتفادي أي عجز قد يطرأ في شهر رمضان المبارك.

ويستهلك قطاع غزة نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.