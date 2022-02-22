الراصد الجوي: غداً جو ربيعي والجمعة يعود المنخفض بأمطار ورياح

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الثلاثاء 22/2/2022، عن موعد المنخفض الجوي المقبل، وتفاصيله والمناطق التي ستتأثر بها.

وأوضح الحلايقة في تصريح إذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يوم غدٍ الأربعاء سيكون الجو لطيف، فيما ترتفع درجات الحرارة أكثر من اليوم، وستقترب درجة الحرارة في أول مرة في القدس درجة 20.

أما يوم الخميس، فسيكون الجو بارد ويشهد حالة من عدم الاستقرار، وقد تسقط زخات من الأمطار شمال البلاد مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

ووفقاً للحلايقة، فيبدأ المنخفض الجوي فعلياً يوم الجمعة، حيث تتأثر به فلسطين، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وهناك احتمالية لأمطار عشوائية ومتفرقة ورياح شديدة وسط البرق والرعد مع ساعات الظهيرة.

وتتواصل يوم السبت تأثر المنطقة بالمنخض الجوي مع تراجع سرعة الرياح، وكذلك تساقط الأمطار في العديد من المناطق خاصةً الشمالية، فيما سينتهي مساء السبت المنخفض .