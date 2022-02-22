ما تعليق أردوغان على زيارة الرئيس "الإسرائيلي" لبلاده..؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه يُعلّق آمالًا كبرى على زيارة الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاك هرتسوغ الوشيكة لأنقرة، مؤكدًا أنها ستترك أثرًا على عدة مجالات.

يُشار إلى أن الرئيس "الإسرائيلي" سيتوجه الخميس المقبل في زيارة إلى اليونان وقبرص قُبيل زيارته لتركيا، حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس اليونان، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ورئيس المعارضة وممثلي الجالية اليهودية، وفي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل سيزور قبرص ويلتقي مع نظيره هناك.

وكان الرئيس التركي قد رحب بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة لتركيا، وقال إنها ستساهم في تحسين العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، زار وفد تركي رفيع المستوى "إسرائيل"، حيث بحث مع مسؤولين هناك الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، حسب بيان رسمي .

وذكر بيان صحفي مشترك من مكتب رئيس الدولة ووزارة الخارجية في إسرائيل، أن الوفد التركي ترأسه إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي وضم نائب وزير الخارجية التركي السادات أونال، وأنه التقى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، والرئيس التنفيذي لمكتب الرئيس الإسرائيلي إيال شفيكي، وفريقها.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف القضايا الإقليمية.

وبحث الوفدان ذلك في اجتماعات عُقدت في كل من وزارتي الخارجية ومقر إقامة الرئيس، حيث دخل هرتسوغ أثناء الاجتماع ورحب بالضيوف الأتراك.

وكان ما يسمى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز زار تركيا في ديسمبر الماضي، وبدأت خلال زيارته تلك، المناقشات حول زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا.