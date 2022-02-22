انعقاد مجلس أمناء الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان في غزة

عقد مجلس أمناء الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، اجتماعاً هاماً في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين غرب مدينة غزة، بحضور ١٥ عضواً من القامات الوطنية، من الوزراء والشخصيات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، واستعرض الحضور الجانب القانوني لهيكلية مجلس الأمناء، وتفاصيل خطة الانطلاق لخدمة مرضى السرطان في قطاع غزة والخارج.

وقال رئيس مجلس الإدارة ناصر الحلو، إن الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان نجحت بفضل جهودها المستمرة منذ عامين بوضع القنوات الأساسية لنسج شبكة أمان مالية من خلال صندوق خاص بمرضى السرطان في غزة والخارج يحمل اسم (صندوق سلامتك).

وأضاف الحلو، أنه بعد جهود حثيثة اتخذت وزارة الصحة قراراً ليصبح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني مستشفىً تخصصي لعلاج السرطان، وشكلت له مجلس أمناء من شخصيات مجتمعية بارزة شخصية، تشغل جمعية نحو الأمل والسلام الخيرية مقعدا فيه.

وأوضح، أن المستشفى يتسع لـ 182سريراً، ويحتاج حالياً لاستكمال نواقصه، وهي الأولوية التي وضعناها نصب أعيننا إلى توطين خدمة مرضى السرطان في قطاع غزة، وإعفاءهم من عناء السفر للخارج والتكاليف الباهظة.

وأشار إلى إطلاق صندوق سلامتك والذي يهدف لتلبية احتياجات مرضى السرطان في غزة والخارج واستكمال بناء المركز القومي للأورام بكل مكوناته كمركز العلاج الإشعاعي، والتوعية والفحص المبكر، ومركز أبحاث السرطان والرعاية التلطيفية، والتدريب.

وأكد على أهمية تظافر الجهود الأهلية إلى جانب نظيرتها الحكومية للتخفيف من معاناة مرضى السرطان وتوفير كامل احتياجاتهم.

بدورهم، أكد أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدماً في تطبيق خطة الحملة والتنسيق مع جميع الجهات الفلسطينية الحكومية والأهلية والخاصة بما يخدم مرضى السرطان في الداخل والخارج، ويوفر لهم كافة جوانب الرعاية الطبية.

وطالب الأعضاء، جميع الأطراف الدولية والمحلية بتحمل مسئولياتها تجاه مرضى السرطان، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم من أجهزة طبية وأدية، وتوفير الآلية الملائمة والآمنة لسفرهم لتلقي العلاج في الداخل الخارج.

ويقدّر عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بنحو 14 ألف مريض، ويشكل الذكور ما نسبته 47% منهم، والإناث 53%.

وصندوق سلامتك هو صندوق سيخدم مرضى السرطان في قطاع غزة والخارج، وستتوزع مصارفه كالتالي،25 % لتغطية الحاجيات الشخصية لمرضى السرطان وعائلاتهم، بمن فيهم المرضى الذين يتلقون العلاج في مصر والضفة الغربية، و25% لتوفير الأدوية، و20% لإنشاء الأبنية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لرعاية مرضى السرطان في مستشفى الصداقة التركي. أما الـ 30% المتبقية، فسيتم توزيعها على ثلاثة مصارف، وهي، تدريب طواقم جديدة لرعاية مرضى السرطان، وتوفير المواصلات للمرضى داخل القطاع وخارجه، والاحتياجات الطارئة والعاجلة التي يحتاج إليها المرضى. وتشرف مؤسسة أبو غزالة الدولية على تدقيق حسابات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر ورفع التقرير لمجلس الأمناء لمناقشة التقرير وإصدار شهادة النزاهة والشفافية الصندوق.

وقد انتخب المجلس د. كمال الشرافي رئيساً لمجلس الأمناء والدكتور يحيى عابد نائب رئيس مجلس الأمناء وأمين السر المهندس نبيل أبو معيلق ورئيس اللجنة المالية وأمين الصندوق الأستاذ نبيه النونو وقد تم تكليف واختيار اللجان حسب ما يلي:

اللجنة القانونية: برئاسة الأستاذ شرحبيل الزعيم

اللجنة الإدارية: برئاسة الأستاذة /اعتدال الخطيب ودكتور أسامة صلاح

اللجنة الطبية: برئاسة دكتور مصطفى العيلة

لجنة العلاقات الخارجية: برئاسة الأستاذ وليد الحصري

لجنة الأعلام والتواصل المجتمعي: برئاسة أستاذة سعاد الإمام والأستاذة لينا زعيتر.

وكان الانتخاب بالإجماع من أعضاء المجلس.

كما وتشكر الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين لاستضافتها الكريمة لاجتماع مجلس الأمناء شاكرين لهم هذه المبادرة.