مسؤولون "إسرائيليون": العقوبات الأمريكية على روسيا تُهدد مصالحنا في سوريا

أعرب مسؤولون "إسرائيليون" عن قلقهم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا، ردًا على غزوها المحتمل لأوكرانيا.

وقال المسؤولون "الإسرائيليون": "إن العقوبات على روسيا من شأنها الإضرار بمصالح (إسرائيل) الأمنية في سوريا"، مشددين على أن العلاقات الوثيقة بين كيان الاحتلال والولايات المتحدة قد تهدد التنسيق مع روسيا بشأن العمليات في سوريا.

وأضاف المسؤولون وفق موقع "واللا" العبري: "أن التنسيق بين (إسرائيل) وروسيا ضروري لمنع إيران والمنظمات التابعة لها من ترسيخ وجودهم في سوريا.

وأشاروا إلى أن العقوبات الأمريكية على روسيا تضع كيان الاحتلال في موقف محرج للغاية، إذ أن الولايات المتحدة حليف مستقر منذ فترة طويلة، لكن الاحتلال بحاجة إلى روسيا في ضوء الظروف بالشرق الأوسط.

وكانت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، قد هددت بفرض عقوبات على روسيا في حالة غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تلك المناطق.

وكان وزير الخارجية بحكومة الاحتلال يائير لابيد، قال إن "إسرائيل ستدرس المسار الذي يجب أن تتخذه"، وذلك ردًا على سؤال حول انضمام الاحتلال إلى العقوبات المحتملة على روسيا.