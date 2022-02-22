احذر من حفظ هذه الأطعمة بالثلاجة.. تسبب البكتيريا وبعض الأمراض

في العادة تلجأ ربة البيت إلى حفظ الأطعمة في الثلاجة لتفاديا لتلفها، إلا أنه لا ينصح بحفظ التوابل والفواكه الاستوائية والخضروات المخللة في الثلاجة.

وأوضح خبير في مجال التغذية نشر مقالا عبر موقع "WeChat" الصيني، أن الكثيرين ينظرون للثلاجة كخزانة يمكن وضع فيها كل شيء. ولكن هذه نظرة غير صحيحة وقد تشكّل خطورة على الحياة.

وقال: "أولاً، من الخطأ حفظ التوابل والبهارات في الثلاجة، مثل اليانسون والفلفل، لأنها في الثلاجة تمتص الرطوبة، وبالتالي تبدأ بإنتاج سموم فطرية تسبب أمراض الكبد.

"وبالإضافة إلى ذلك، من الخطأ حفظ الفواكه الاستوائية في الثلاجة مثل الموز والليتشي وغيرها لأنها تفقد فوائدها وتتحلل بسرعة بسبب الرطوبة". وفق الموقع.

وأضاف: "كما أن البيئة منخفضة الحرارة، تساعد على تكاثر البكتيريا في الفواكه وإنتاج السموم الفطرية. كما لا ينصح بحفظ منتجات المعكرونة مثل الشعيرية غير المطبوخة في الثلاجة أيضاً".

وتابع: "لا ينصح بحفظ الخضروات المخمّرة في الثلاجة أيضاً وكذلك الأعشاب الطبية، لأن وجودها بجانب المواد الغذائية خلال فترة طويلة تمتص الرطوبة وتتوغل فيها بكتيريا مختلفة، ما يفقدها جميع خصائصها المفيدة".