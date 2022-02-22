الكشف عن آخر إحصائية إصابات ووفيات جائحة كورونا عالمياً

كشفت أحدث البيانات المتوفرة اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، عن آخر إحصائيات إصابات ووفيات جائحة كورونا حول العالم.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 426 مليون إصابة حتى صباح الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.38 مليار جرعة.

وبيّنت، الإحصائية المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 425 مليونا و942 ألف حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و891 ألف وفاة.

وارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و387 مليون جرعة.

يشار إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.