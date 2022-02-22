في تصريحات مثيرة: مسؤول بحريني كبير: الموساد "الإسرائيلي" موجود في بلدنا

قال نائب وزير الخارجية البحريني عبدالله آل خليفة أن ما يسمى جهاز المخابرات "الإسرائيلي" "الموساد" موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين.

جاءت تصريحات آل خليفة، خلال جلسة حضرها وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح آل خليفة أن هناك تعاونا استخباراتيا بين بلاده والموساد وأن الأخير “موجود في البحرين وحاضر في المنطقة”.

ولدى سؤاله من قبل المحاورة في الجلسة ما إذا كان تصريحه جديا أم ساخرا، قال “إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين و"إسرائيل" سيعني توفير المزيد من الأمن والاستقرار، فليكن”. وتابع “إذا كان يعني الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء فليكن”.

وبحسب آل خليفة، فقد قام رؤساء الموساد الإسرائيلي بزيارة البحرين في عدة مناسبات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من زيارة نفتالي بينيت للمنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، كما أنها تأتي أيضا بعد أقل من 3 أسابيع من زيارة غانتس للبحرين وتوقيع اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين.

ونشر غانتس على تويتر صورة جمعته مع المسؤول البحريني وعلق قائلا “لقاء ممتع مع عبدالله بن أحمد آل خليفة… بُنيت مناقشتنا على الزيارة التاريخية التي قمنا بها للبحرين قبل أسبوعين فقط”.