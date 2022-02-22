مستشار عرفات: السلطة منحت جوازين دبلوماسيين لشخصين مرتبطين بالمافيا ومطلوبين للإنتربول!

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بسام أبو شريف اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022: "إن صحفاً "إسرائيلية" نشرت صوراً لجوازين دبلوماسيين فلسطينيين منحا لشخصين من "المافيا" مطلوبين من قبل "الإنتربول"، مشدداً على أنه "إذا كانت جوازات السفر الفلسطينية تعطى لرجال المافيات فنحن لا نريدها". وفق قوله.

جاءت تصريحات أبو شريف، بعدما كشف عن سحب السلطة الفلسطينية جواز سفره الدبلوماسي الذي يحمله منذ عام 1996 واستبداله بجواز سفر عادي.

وبيّن أبو شريف، أنه حاول قبل شهر تجديد جواز سفره الدبلوماسي إلا أنه أخبر أن الأمر يحتاج لقرار من رئيس السلطة محمود عباس

ووجه رسالة إلى حركة فتح قائلا: "أخاطب الشرفاء في حركة فتح آن الأوان أن تحدثوا ثورة جديدة داخل الثورة وأن تعيدوا لها هيبتها التي فقدتها بسبب قرارات السلطة".

وعدّ، أن القرارات التي اتخذت مؤخراً هي متابعة لقرارات اتخذت قبل ذلك، مضيفا: "هناك خطر يتهدد منظمة التحرير كمنظمة عضو في الجامعة العربية عبر إلغائها وتحويلها لدائرة من دوائر السلطة التي تحكمها سلطة الاحتلال وهو أخطر ما في الأمر والمنظمة تمثل الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده، وهناك 8 مليون فلسطيني في الخارج ومثلهم في الداخل".

وختم حديثه قائلا: "سلسلة القرارات التي اتخذت منذ قدوم أبو مازن ألغت القضاء نهائياً ولم يعد لدى الفلسطيني مرجعا قضائياً وألغيت كل المؤسسات التي يمكن أن يشتكي لها الفلسطيني وتحولت السلطة لمهمة (كناسة وحرفة) لدى الاحتلال".

هذا وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح –سابقا- ناصر القدوة، أنّ رئيس السلطة محمود عباس، أصدر قرارًا بمنع تجديد جواز سفره الدّبلوماسي، في مُخالفة للنظامِ والقانون.

وأوضح القدوة في تصريحٍ نشره على حسابه على "الفيس بوك"، أمس الثلاثاء، أنّ عباس اتّخذ قرارًا بعدم تجديد جواز سفره الدبلوماسي، مع أنّ النظام ينصُّ على أنّ أعضاء السلك الديبلوماسي (الحقيقيّين)، والوزراء الحاليين والسابقين من حقّهم الحصول على هذا الجواز".

وقال: "لا يمكن إلغاء جوازي بأثرٍ رجعي، لأنني شغلت منصب سفير في الأمم المتحدة لمدة 20 عامًا، وكنت وزير خارجية أسبق، وأنا من الذين شاركوا في وضعِ نظامِ جوازِ السفر الدبلوماسي".