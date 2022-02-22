الشيخ الزير يعلن توقيع "صك التحكيم" بين عائلتي العويوي والجعبري في الخليل

أعلن الشيخ داود الزير، رئيس اللجنة المكلفة لحل الخلاف بين عائلتي العويوي أبو عيشة والجعبري في مدينة الخليل، عن توقيع العائلتين على صك التحكيم بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة محافظة الخليل، بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري وعدد من وجهاء العائلات في محافظتي الخليل وبيت لحم.





ودعا الزير، أبناء العائلتين لضبط النفس، وأكد أن لجنة التحكيم وبعد الاستماع إلى بينات العائلتين ستصدر حكمها خلال ثلاثة أشهر، وهو ملزم للطرفين.

وجاء في صك التحكيم، أنه "بعد إتمام العطوة على المرحوم باسل الجعبري، يختار كل فريق منهم محكما عشائريا، وأن يختار الزير محكما ثالثا للفصل في: صلاحية اللجنة والبت في موضوع الصلح (هل تم الصلح أم لا في موضوع عز الدين العويوي)، ويكون قرار اللجنة ملزما للفريقين، على أن يلتزم كل فريق بتقديم بيناته.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تجددت الاشتباكات بين عائلتي العويوي والجعبري في مدينة الخليل، حيث شهدت المدينة تبادلا لإطلاق النار ومهاجمة محلات تجارية.