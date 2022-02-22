الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من نابلس ويستولي على جرافة في الأغوار

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 22/2/2022، ثلاثة فتية من نابلس، كما استولى على جرافة أثناء عملها في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، بالضفة المحتلة

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية كريم باكير ونور باكير ومصطفى مليطات قرب جبل القعدة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

و في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "الطوال" في سهل البقيعة، واستولت على جرافة للمواطن محمود محمد بني عودة، واقتادتها إلى معسكر "سمرا" الاحتلالي بالأغوار الشمالية.