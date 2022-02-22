محمد صلاح يقترب من رقم قياسي بدوري الأبطال

يقترب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته مع نادية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 7 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، خلفا للإيفواري سباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي المتصدر بـ 10 أهداف، ثم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الوصيف برصيد 9 أهداف.

وبشكل عام، خاض محمد صلاح 50 مباراة بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأحرز 33 هدفا.

ويحتل محمد صلاح المرتبة الخامسة على قائمة هدافي الأندية الإنجليزية ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 33 هدفا، ويفصله 3 أهداف فقط عن تصدر القائمة ومعادلة رقم النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتى السابق.

ونستعرض وإياكم قائمة هدافي الأندية الإنجليزية في بطولة دوري أبطال أوروبا:

1- سيرجيو أغويرو (36 هدفا خلال 64 مباراة)

2- ديديه دروغبا (36 هدفا خلال 74 مباراة)

3- رود فان نيستلروي (35 هدفا في 43 مباراة)

4- تيري هنري (35 هدفا في 77 مباراة)

5- محمد صلاح (33 هدفا في 50 مباراة).