كيف تتخلص من التهاب الحلق بسرعة وسهولة..؟

يعاني الكثيرون التهابات الحلق التي تزعج بشكل كبير، لذا يبحثون عن طرق سهلة لكي يتخلص من التهاب الحلق بسرعة وسهولة، سواء بالأعشاب، أو معرفة الأكل الممنوع عند التهاب الحلق لتجنبه، كذلك تناول أدوية التهاب الحلق الشديد.

ففي فصل الشتاء تكثر الإصابة بالتهاب الحلق بسرعة والتهابات الجهاز التنفسي مثل الزكام أو الإصابة بفيروس الإنفلونزا، فيروس كورونا، لذلك يجب التخلص من التهاب الحلق بسرعة قبل أن تتوجّه إلى الطبيب تمهّل فقد تجد العلاج في بيتك، وتحديدًا في مطبخك وداخل ثلاّجتك.

التخلص من التهاب الحلق بسرعة وذلك عن طريق الغرغرة بالماء المالح، شرب السوائل بكثرة مثل عصير البرتقال، تناول شاي مع العسل والليمون في المساء، شرب الأعشاب مثل البابونج واليانسون، أخذ حمام دافىء، تناول الشوربات، أخذ أقراص ستربسلز.

مدة التهاب الحلق عادةً ما يستمر التهاب الحلق الناجم عن الإصابة بعدوى فيروسية من خمسة أيام إلى سبعة أيام، وهناك أجسام تحتاج إلى أسوعين، ولا يستلزم علاجًا طبيًا في أغلب الحالات.

علاج التهاب الحلق الشديد الغرغرة بالماء الدافئ مع الملح عدة مرات يوميًا، حيث من الممكن استخدام ربع معلقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، وتساعد الغرغرة في التخفيف من انتفاخ الحلق وتهيجه، وايضاً شرب المشروبات الساخنة مع إضافة العسل تعمل على ترطيب الحلق.

أعراض فيروس كورونا المستجد

حمى.

إرهاق.

الام متفرقة في الجسم.

التهاب الحلق

سعال جاف.

قشعريرة.

فقدان حاسة الشم أو الذوق.

صداع.

إسهال.

انقطاع النفس.

احتقان أو سيلان الأنف.

صعوبة التنفس وألم أو ضغط في الصدر.

أعراض التهاب الحلق

الحمى

الصداع

طفح جلدي

ألم الحلق الذي يأتي عادة بسرعة

البلع المؤلم

احمرار وتورم اللوزتين يكون مصحوبًا في بعض الأحيان ببقع بيضاء أو خطوط قيح

بقع حمراء صغيرة على الجزء الخلفي من سقف الفم (الحنك الرخو أو قبة الحنك)

تورم العقد الليمفاوية الرقيقة في رقبتك

التخلص من التهاب الحلق بسرعة بالأعشاب

شاي البابونج

زيت النعناع العطري

جذر الخطمى

الليمون

شاي الزنجبيل

خل التفاح

الماء والملح

الثوم

الميرمية

القرفة

أدوية التهاب الحلق الشديد

الباراسيتامول

ايبوبروفين

الأسبرين

بخاخ الفينول

الأموكسيسيلين

الأزيثرومايسين

الفينوكسي ميثيل بنسلين أو البنسلين V.

كليندامايسن

الاكل الممنوع عند التهاب الحلق

الأطعمة المقرمشة مثل المكسرات، الشيبس

المخللات

الطماطم

البهارات والكحول

مشروبات لعلاج التهاب الحلق

ماء ساخن مع حامض

شاي الزنجبيل

البابونج

النعناع

حساء دافئ

يانسون

عصير برتقال

نصائح لعلاج آلام الحلق بشكل سريع ودون الحاجة إلى استشارة الطبيب

مضادات الإلتهاب وتساعد في شفاء التهاب الحلق وأي أعراض حمى أخرى.

الغرغرة بالماء والملح ينصح الأطباء بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات في اليوم لتخفيف الالتهاب وتطهير الحلق من البكتيريا.

تناول الحبوب المنعشة للحلق ويؤدي تناول هذه الحبوب إلى إفراز اللعاب، ما يبقي الحلق رطباً. وقم باختيار الحبوب التي تحتوي على عناصر مبردة ومخدرة، مثل المنثول. وهناك أيضاً بخاخات تباع في الصيدليات لها أثر شبيه بهذه الحبوب المنعشة لتخفيف الألم مؤقتاً، من دون علاجه.

دواء السعال يساعد تناول دواء السعال في تخفيف الالتهاب بشكل مؤقت.

يُعتبر تناول السوائل مهم جداً عند الشعور بآلم الحلق، وخصوصاً أنها ستجعل الأغشية المخاطية رطبة دائماً، ما يساعد في محاربة البكتيريا والعناصر المسببة للحساسية، ويجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة أعراض البرد.

يعتبر الشاي مسكناً سريعاً لألم الحلق، ويحتوي الشاي غير العشبي، مثل الشاي الأخضر والأسود، على مضادات للأكسدة تدعم المناعة وتحارب العدوى. ولزيادة فائدة الشاي، ينصح بإضافة ملعقة من العسل.

تساعد شوربة الدجاج المنزلية في علاج التهاب الحلق، وخصوصاً أن الصوديوم الموجود في مرقة الدجاج يعالج حالة الالتهاب. بالإضافة لهذا، قد يكون تناول الطعام مؤلماً بسبب التهاب الحلق، لهذا تمثل الشوربة غذاء مفيداً وسهل التناول.

استُعمل سائل نبات الخطمي لسنوات كعلاج تقليدي للسعال وأعراض البرد ووجع الحلق. وبحسب دراسات حديثة، يساعد تناول حلوى الخطمي في تخفيف آلم التهاب الحلق، لأنها تساعد في تكوين طبقة تغلفه وتسهل البلع.

إعطاء الجسم قسطاً من الراحة الكافية لعلاج الجسم وتقوية مناعته ضد الفيروسات المسببة للالتهاب.

المضادات الحيوية 10% من حالات التهاب الحلق لدى البالغين سببها عدوى بكتيرية وإذا خضعت لفحوصات طبية، أثبتت أن الالتهاب الذي تعاني منه سببه بكتيري يمكن تناول المضادات الحيوية للعلاج.