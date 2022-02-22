الموافقة على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج روسيا

صادق مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستخدام القوات الروسية خارج الأراضي الروسية.

وصوت أعضاء مجلس الاتحاد، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لصالح الموافقة على طلب بوتين حيث حظي قرار مناسب بدعم 153 سيناتورا.

وتقول الوثيقة: "قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب الرئيس الروسي لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي بناء على مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما".

وكان رئيس مجلس الاتحاد البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قد قال في وقت سابق إن بوتين وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

وذكرت ماتفيينكو، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى "طلبا من الرئيس... حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي"، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأعلنت أن اللجان المعنية في مجلس الاتحاد لقد نصحت بالموافقة على تلبية الطلب مع أن يدخل قرار مناسب حول استخدام القوات المسلحة في الخارج حال تبنيه حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. وفقا لموقع روسيا اليوم.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.