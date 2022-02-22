ماذا قال ميسي عن تجربته في باريس سان جيرمان؟

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن العديد من الأمور فيما يخص تجربته مع النادي الفرنسي حتى الآن.

وكان ميسي انتقل إلى سان جيرمان في الصيف الماضي قادما من برشلونة الذي عاش فيه معظم مسيرته الكروية الاحترافية.

ميسي واجه انتقادات عنيفة منذ انتقاله إلى سان جيرمان، حيث لم يسجل سوى 7 أهداف في كل البطولات حتى الآن، وهي أرقام ضعيفة للغاية للاعب بقيمة "البرغوث".

وخلال حواره مع مجلة النادي الرسمية، تحدث ميسي عن العديد من الأمور، أولها العقدة التي يشعر بها عدد كبير من جمهور سان جيرمان والخاصة بعدم اعتباره ناديا تاريخيا، كونه لم يسبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك، قال ميسي: "باريس سان جيرمان نادٍ ينمو ويتطور، وله طموح ويحرص على الاستمرار في النمو، وهناك مجال للنمو وقدرة كبيرة على القيام بذلك في هذا النادي".

وتابع: "باريس سان جيرمان من بين أكبر الأندية في العالم ويستمر في التطور وسيصبح أكبر، وليس هناك أي سبب للشعور بأي عقدة تجاه الأندية الكبيرة تاريخيًا".

وبشأن حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ سان جيرمان، قال ميسي: "الفوز بدوري الأبطال أمر صعب، إنه المكان الذي تتنافس فيه أفضل الفرق وأهم اللاعبين، وأدق التفاصيل يمكن أن تقضي على حلمك".

وأضاف: "لدينا الفريق الذي يستطيع اغتنام الفرصة، نحن متحمسون وحريصون على تحقيق لقب البطولة، لكن علينا أن نتحلى بالهدوء الشديد".

وواصل: "في دوري الأبطال، لا يفوز الفريق الأفضل دائمًا، وعلينا الانتباه إلى كل التفاصيل، الفرق القوية هي التي تحقق أهدافها".

ويملك سان جيرمان أفضلية التأهل لثمن نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، عقب فوزه على ريال مدريد في ذهاب ثمن النهائي بهدف دون رد.