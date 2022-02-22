بالفيديو "الشرطة" تكشف تفاصيل حادثة اعتداء عناصرها على أحد أصحاب البسطات في خانيونس

علق مدير شرطة محافظة خانيونس العميد علي القدرة، مساء اليوم الثلاثاء، على الحادثة التي وقعت في سوق الجولات في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال العميد القدرة خلال حديث لـ" إذاعة صوت الأقصى":" أثناء قيام الشرطة بواجبها في تنظيم أسواق محافظة خانيونس صباح اليوم الثلاثاء، تم العمل على نقل سوق "الجوالات" من منطقة القلعة لمنطقة السكة وسط المدينة، وهي مهيأة لتناسب طبيعة عملهم".

وأضاف :"حدثت مشادة بين موظفي البلدية وأحد أصحاب البسطات على إثرها قام الأخير برفع "عصا مظلة البسطة" على موظف البلدية، فتدخلت شرطة البلدية لمنع الاعتداء".

وتابع مدير شرطة محافظة خانيونس :" خلال عملية نقل البسطات استجابت الغالبية العظمى من الباعة للقرار، وتبقى عدد قليل من البسطات لم يتم نقلها، ونحن حريصون على توفير البديل المناسب لأصحاب البسطات حسب رؤية البلدية"، مؤكداً أن الشرطة هدفها الحفاظ على أرزاق المواطنين ونرفض أي اعتداء عليهم من أي نوع سواء جسدي أو لفظي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من إدارة الأمن الخاص؛ للوقوف على حيثيات الحدث، وقد استمعنا لإفادة المواطن صاحب البسطة، ونؤكد أن الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة متجزأة ومقتطعة أثناء سحب الماسورة من يد المواطن، لافتا إلى أنه تم استدعاء الضباط والعناصر المشاركين في المهمة، وتم الاستماع لإفاداتهم وإفادات المواطنين الذين تواجدوا في المكان.

وأشار إلى أن المواطن المذكور يؤكد أنه لم يتعرض لأي اعتداء وأن الصورة التقطت أثناء أخذ عصا المظلة من يده، وهو الآن يمارس حياته الطبيعية، مبيناً أن تعليماتنا واضحة للجميع أننا مع احترام المواطنين والحفاظ على النظام والقانون، وضد الاعتداء على أي أحد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو وصور تظهر اعتداء عناصر من شرطة البلديات على أحد اصحاب البسطات ، الأمر الذي أحدث ضجه وغضب لدى رواد مواقع التواصل على أثر الحادثة.

وفيما يلي مقطع الفيديو الذي تم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: