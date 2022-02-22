الاحتلال يقرر فرض عقوبات وغرامات مالية على أسرى "سجن عوفر"

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال قررت فرض عقوبات وغرامات مالية على أسرى سجن عوفر لمشاركتهم في الخطوات النضالية ضد إجراءات السجان المنفلت.

وقال نادي الأسير في بيان له :" إن إدارة سجن "عوفر" تفرض "عقوبات" جماعية على الأسرى، وتتمثل بحرمانهم من الزيارة بالإضافة إلى غرامات مالية، وذلك في إطار هجمتها المستمرة بحقّ الأسرى، في محاولة منها للضغط عليهم وثنيهم عن الاستمرار في معركتهم المستمرة لصد مخططات إدارة السجون التي تهدف سلب الأسرى منجزاتهم وفرض واقع جديد على حياتهم الاعتقالية".

ويواصل الأسرى انتفاضة السجون لليوم 17على التوالي، رداً على فرض الاحتلال إجراءات تنكيلية مضاعفة بحقّ الأسرى لسلبهم منجزاتهم، وفرض واقع جديد على صعيد الحياة الاعتقالية من قبل إدارة السجون.