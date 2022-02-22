محكمة الاحتلال تقرر تجميد إخلاء منزل عائلة سالم في الشيخ جراح

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الصلح "الاسرائيلية" في القدس قررت تأجيل إخلاء أفراد عائلة سالم من منزلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هارتس" العبرية، إن" محكمة الصلح في القدس أمرت اليوم بتأجيل إخلاء أفراد عائلة سالم من منزلهم في حي الشيخ جـراح بالقدس حتى صدور قرار جديد".

وأصيب ثلاثة اشخاص، مساء أمس، بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة أشخاص جرّاء اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على شاب مقدسي مصاب بـ"متلازمة داون" في الشيخ جراح.

وجاء ذلك في وقت، انتشرت فيه دعوات تُفيد بأن "بلدية الاحتلال لا ترحم أحدًا من المقدسيين، فأوامر الهدم طالت الجميع في القدس بكل أحيائها "، وأن عمليات التهجير باتت ممنهجة؛ لتفريغ القدس من الفلسطينيين، وأن مئات المنازل في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة.