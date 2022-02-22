القائد النخالة يطمئن على القيادي أبو عكر في بيت لحم

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً بالقيادي المحرر والباحث الأكاديمي بسام أبو عكر، إثر تعرضه لحادثة دهس في بيت لحم.

واطمأن القائد النخالة على حالة القيادي أبو عكر، الذي وصفت حالته بالخطرة، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأشاد الأمين العام بالمكانة والسيرة المشرقة للقيادي أبو عكر، ودوره الجهادي والأكاديمي، مؤكداً وقوفه وكل أبناء الحركة إلى جانبه في هذا المصاب.

بدوره، شكر المحرر والقيادي بسام أبو عكر، الأمين العام للحركة على تواصله واهتمامه ومتابعته لحالته الصحية، معرباً عن تقديره لهذا الاتصال من القائد النخالة.

يذكر أن القيادي أبو عكر، قد أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 22 عامآ، ويحمل شهادة الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية ومختص في الشأن الصهيوني والدولي.