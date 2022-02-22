"داخلية غزة" تعلن وفاة نزيل في مركز إصلاح خانيونس جنوب القطاع

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، اليوم الثلاثاء، عن وفاة النزيل (ف، ع) 19 عاماً من مركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي.

وأوضح البزم خلال تصريح صحفي، أن النزيل شنق نفسه، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر ثم فارق الحياة، مبيناً أن الوزارة فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة.

ولفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن المذكور محكوم على ذمة قضايا جنائية.

وفيما يلي نص التصريح كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

تصريح صحفي:

وفاة النزيل (ف، ع) 19 عاماً من مركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي، في مستشفى ناصر إثر شنق نفسه، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى ثم فارق الحياة. وقد فتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني تحقيقاً في ظروف الوفاة، علماً بأن المذكور محكوم على ذمة قضايا جنائية.

إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة