"الأونروا" بغزة تعلن الاتفاق على تعيين 750 معلم ومعلمة

أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الثلاثاء، أن "الاونروا" اتفقت على تعيين 750 معلم ومعلمة جدد في مدارس وكالة الغوث بغزة على مدار ثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح توماس وايت، أن عملية تعيين المعلمين تبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد بالتزامن مع تعيين 250 معلم/ معلمة جُدد بعقود ثابتة، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى سيتم تعيين ٢٥٠ معلم في أغسطس 2022.

وبيّن انه على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ستعود نسبة الموظفين العاملين بعقود المياومة إلى النسبة المتفق عليها وهي %7.5 من إجمالي القوى العاملة من المعلمين في الأونروا في غزة.