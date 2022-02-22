وزير الدفاع الأوكراني يحذّر جنود بلاده من محنة وخسائر مقبلة

حذّر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف جنود بلاده الثلاثاء من “محنة” و”خسائر” مقبلة بعدما اعترفت روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمرت قواتها بدخولهما.

وقال رزنيكوف في خطاب أمام القوات المسلّحة الأوكرانية نشر على موقع الوزارة “ستكون هناك محن وخسائر. سيتعيّن علينا تحمّل الألم وتجاوز الخوف واليأس”.

هذا وطالبت أوكرانيا، الثلاثاء، بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا، في وقت يناقش دبلوماسيون غربيون مسألة ما إذا كان قرار موسكو نشر قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كافياً لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في بيان نُشر خلال زيارة إلى واشنطن، أنه يسعى مع أصدقاء كييف الغربيين “لفرض عقوبات صارمة ضد الاتحاد الروسي”.