تشافي يتسمك باستمرار جوكر برشلونة

تمسك الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، باستمرار أحد لاعبي البارسا مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد سيرجي روبيرتو مع برشلونة في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن الإدارة لديها شكوك حول منح اللاعب لعقد جديد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي مقتنع بضرورة استمرار سيرجي روبيرتو، ويرى أنه يقدم حلًا جيدًا للفريق في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روبيرتو يقدم حلولًا لتشافي أيضًا في خط الوسط، ويساعد في تنفيذ خطة المدرب الإسباني في الخروج بالكرة من الخط الخلفي بشكل جيد.

وأوضحت أن تشافي يدعم استمرار روبيرتو أيضًا لأنه لديه الحمض النووي لبرشلونة، حيث يتواجد في النادي منذ الصغر، كما أنه يعلم جيدًا طريقة لعب المدرب الإسباني.