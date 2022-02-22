الاحتلال يغلق طريقاً رئيسية في جنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، طريقا رئيسية في قرية الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة أغلقت طريقاً رئيسية بالمنطقة، حيث قامت بوضع 15 مكعباً إسمنتياً، ما أدى لحدوث أزمة مرورية خانقة داخل القرية.

وأدى إغلاق الطريق لاضطرار أصحاب مئات المركبات، خاصة التي تقل العمال المتوجهين للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لسلوك طرق فرعية طويلة أو السير مشياً على الأقدام.

وأشارت المصادر إلى ان الاحتلال أغلق أيضا مواقف للمركبات تتسع لأكثر من 300 مركبة، مشيرةً الى أن الشارع يعود للقرية ويقع بمحاذاة محطة وقود.