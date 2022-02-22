التعليم بغزة تحدد موعد امتحان التوظيف للمعلمين

قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم بغزة، رائد صالحية، إنه من المتوقع عقد الامتحان التحريري لوظائف التعليم بالقطاع، في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، أي قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الوزارة حريصة أن يكون قبل الشهر الفضيل وسيكون الامتحان ليوم واحد في جميع التخصصات.

وأوضح صالحية في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، أن تحديد الأعداد مقرونة بالتشكيلات المدرسية التي توضع في نهاية العام الدراسي الحالي والاستعداد للعام الجديد، لافتًا إلى أنها لم توضع حتى اللحظة لعدم انتهاء العام الدراسي ولها محددات ثابتة تؤثر في كمية ونوعية الاستقطاب.

وبين أن المحددات التي يتم وضعها لاختيار وتحديد الأعداد، افتتاح مدرسة جديدة، وزيادة الشعب داخل المدارس الموجودة في القطاع، وعدد الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، وعدد الطلاب المحولين من مدارس "أونروا" إلى الحكومة "من الصف العاشر إلى الثانوية"، لعدم وجود مدارس ثانوية في "أونروا"، كذلك هجرة الطلبة من مدارس الخاصة للحكومة، ومن يخرج من بيئة التعلم العام إلى العالي "من المدارس إلى الجامعة"، كذلك موضوع تقاعد المعلمين، وعجز الميدان كذلك.

ونوه صالحية بأن التسجيل لامتحان التوظيف لا يزال مستمراً وسينتهى مع نهاية يوم 28/2/2022 ، ويمكنكم التسجيل لوظائف التعليم من خلال الضغط ( هنا ) ، نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين .