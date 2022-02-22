حمدان لـ"فلسطين اليوم": اجتماع اليوم مهم وفي حال تعنت "الأونروا" لنا الحق في كافة الإجراءات النقابية

أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بـ"الأونروا"، اليوم الثلاثاء 22-2-2022،أن اجتماعاً هاماً سيعد ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف، لبحث كافة القضايا العالقة وعلى رأسها ثتبيت معلمي المياومة .

وقال حمدان خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه في حال تعنت إدارة الأونروا أمام مطالب الاتحاد خلال اجتماع اليوم، فإن للاتحاد الحق الكامل في اتخاذ كافة اللإجراءات النقابية والتصعيدية في هذا الإطار.

وشدد حمدان، أن المطلب الرئيس للمعلمين هو يتمثل في تثبيت قائمة معلمي "اليومي" وهم المعلمين الذين يعانون منذ عامين بسبب استمرار وضعهم من قبل إدارة "الأونروا" على بند المياومة.

وأوضح أن الاتحاد يطالب أيضاً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع "الأونروا" من تثبيت اليومي، وهي أن تبقى نسبة 7% من أعداد الموظفين فقط يومي، والباقي يتم تثبيته.

وأشار حمدان إلى أن اتحاد الموظفين سيستمع لرأي مدير عمليات الأونروا في القطاع، متأملاً التوصل لحل لقضية موظفي العقود.

ولفت إلى أن من القضايا المطروحة للنقاش خلال الاجتماع مع "الأونروا"، اليوم، إلغاء القانون المتعلق بقضية توظيف الأقارب في الأونروا.

وتجدر الإشارة إلى أنه أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على فصل ثلاثة عشر موظفاً لديها، وجاء قرار الفصل لـ 13 موظف على نظام العقود بعد ثماني سنوات من الخدمة، وقررت تمديد عملهم لشهر واحد فقط.

وكان حمدان في تصريحات سابقة، اعتبرأن قرار إدارة الوكالة الجديد بشأن عدم توظيف أقارب الموظف من الدرجة الأولى والثانية، بالظالم، مشددًا على أن الاتحاد لن يقبل بتطبيق هذا القرار مهما كلف الأمر.