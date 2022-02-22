عقب الإفراج عنه..الشيخ أبو فنونة يصف أوضاع الأسرى بـ"السيئة جداً"

أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ محمد أحمد أبو فنونة (52 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل المحتلة، بعد قضائه 8 شهور في الاعتقال الإداري.

وخاض المحرر أبو فنونة، إضراباً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وهو أسير سابق أمضى اكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال.

يذكر أن الشيخ "أبو أحمد"، هو والد الشهيد محمود أبو فنونة منفذ عملية الطعن على مفرق معسكر عتصيون الاحتلالي، بتاريخ 18-3-2016م.

وقال الشيخ المحرر محمد أبو فنونة، إن أوضاع الأسرى في داخل سجون الاحتلال سيئة جداً، مشيراً إلى أن إدارة السجون تحاول الضغط على الأسرى من خلال نقل الأقسام.

وأضاف في مقابلة خاصة، أن الأسرى لديهم برنامج منظم للاحتجاج على ممارسات إدارة السجون وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، معتبراً أن الأوضاع تدهورت عقب عملية "نفق العملية" والتحرر من سجن جلبوع.

وأشاد أبو فنونة بحملة المساندة والدعم للأسرى في سجون الاحتلال، داعياً إلى ضرورة إبقاء قضية الأسرى حاضرة على المستويات كافةً، وأن تتحمل المؤسسات القانونية والحقوقية مسؤوليتها تجاه الأسرى وخاصة المرضى منهم.