كورونا فلسطين : 14 حالة وفاة "2117 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء 22/2/2022، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 25، طولكرم 66، قلقيلية 35، سلفيت 17، جنين 62، نابلس 91، رام الله والبيرة 89، بيت لحم 35، الخليل 58، أريحا والأغوار 15، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 808، مدينة القدس 810".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، طولكرم 90، قلقيلية 49، سلفيت 5، جنين 91، نابلس 203، رام الله والبيرة 163، بيت لحم 62، الخليل 170، أريحا والأغوار 36، ضواحي القدس 23، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1450".

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في نابلس، حالة في قلقيلية، حالة في رام الله والبيرة، حالة في جنين، حالة في الخليل، حالة في أريحا والأغوار، حالتان في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 108 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 42 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.